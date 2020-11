N'Golo Kanté fez uma das melhores exibições com a camisola francesa na partida frente a Portugal, no último sábado, e a UEFA fez questão de a destacar.



Silenciosamente, como que em pezinhos de lã, o médio do Chelsea fartou-se de roubar bolas tanto no meio-campo como no corredor esquerdo conforme se vê no vídeo do organismo que rege o futebol europeu. Além disso, Kanté marcou o golo que deu o triunfo que apurou os campeões do mundo para a «final four» da Liga das Nações, aproveitando uma defesa incompleta de Patrício.