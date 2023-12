Francisco Neto, selecionador nacional, após a derrota de Portugal frente à França, que ditou descida de divisão da equipa das quinas:

«A situação do jogo é fácil de analisar. Não adianta falar sobre ele. Não é hábito falar de arbitragem, porque senão tinha de falar sobre outros jogos.

Ao final do dia, tenho de concordar com a Tatiana, quando falamos que as competições no feminino deviam ter o VAR. Dou o exemplo da Liga BPI, que não é profissional, todos os jogos têm VAR. Numa liga amadora, nós já disponibilizamos VAR e faz todo o sentido numa competição internacional haver.

É um sentimento agridoce. Chegámos a setembro cheios de ilusões e a acreditar. Essa é a frustração. Não senti que nenhuma equipa fosse muito superior a Portugal.

A grande ideia do ano é o grande crescimento daquilo que foi a nossa mentalidade a jogar contra as melhores do mundo».