Desapontado com o desfecho do jogo frente a Portugal, o selecionador alemão, Julian Nagelsmann, revelou que vai ter «uma conversa muito séria» com os seus jogadores e deixou rasgados elogios a Cristiano Ronaldo: «Aos 40 anos, tem um grande corpo».

«Estamos desapontados pelo resultado e também pela forma como jogámos», referiu o treinador, de 37 anos, que disse ter sentido que «alguns jogadores não deram 100 por cento» de si no jogo frente à seleção nacional. «E assim será difícil ganhar jogos», sentenciou.

«Tenho de falar com alguns jogadores. Não posso ser agressivo com a equipa, porque estamos a crescer e a meio do caminho, mas temos de ter uma conversa muito séria», reforçou, antes de elogiar o momento de forma atual de Cristiano Ronaldo.

«Aos 40 anos, tem um grande corpo e investe muito nisso. Investe muito nele e o resultado está à vista. Marcou um golo, não é por acaso», elogiou Nagelsmann.

A Alemanha permitiu a reviravolta a Portugal (2-1), na meia-final da Liga das Nações, falhando o acesso à final de uma prova cuja fase final se disputa precisamente em solo germânico. Os golos de Francisco Conceição e Cristiano Ronaldo anularam o tento de Florian Wirtz, que adiantou os alemães no início da segunda parte.