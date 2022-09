A Geórgia venceu a Macedónia do Norte por 2-0 e garantiu esta sexta-feira a promoção à Liga B da Liga das Nações, garantido, desde já, o primeiro lugar do Grupo 4 da Liga C.

Com um autogolo de Miovski (35m) e um golo de Kvarastskhelia (64m), os georgianos fizeram a festa aumentando a vantagem sobre o adversário direto antes da última ronda.

No outro jogo do mesmo grupo, a Bulgária, já afastada da luta pela promoção, goleou Gibraltar por 5-1. Antov abriu o marcador para a equipa da casa, aos 23 minutos, Gibraltar ainda empatou, por Chipolina (26m), mas depois os búlgaros dispararam no marcador com golos Despodov (36m), Kirilov (52m9, Stefanov (55m) e Petkov (81m).

Com estes resultados, a classificação do Grupo 3 da Liga C ficou assim ordenada: Geórgia 13 pontos; Macedónia do Norte, 7; Bulgária, 6; Gibraltar, 1.

Ainda esta sexta-feira, em jogo da Liga D, a Estónia venceu Malta por 2-1 e destacou-se no topo da classificação do Grupo 2, com 9 pontos, mais três do que Malta, num grupo, com apenas três equipas, em que San Marino ainda não pontuou.