Vangelis Pavlidis faz parte da convocatória da seleção grega para os jogos da Liga das Nações.



O avançado do Benfica foi convocado por Ivan Jovanovic para os duelos com a Finlândia, 7 de setembro, e contra a República da Irlanda, três dias depois. Nesta lista também estão Fotis Ioannidis, alvo do Sporting nesta janela de transferências, e o ex-guardião dos encarnados, Odysseas Vlachodimos.



Sotiris Alexandropoulos, jogador que pertence aos quadros do Sporting, também está convocado.



Os convocados da Grécia:



Guarda-redes: Vlachodimos, Mandas e Tzolakis;



Defesas: Mavropanos, Hatzidiakos, Koulierakis, Giannoulis, Tsimikas, Vagiannidis, Rota e Retsos;



Médios: Bakasetas, Galanopoulos, Mantalos, Bouchalakis, Sotiris Alexandropoulos e Siopis;



Avançados: Ioannidis, Masouras, Pelkas, Tzolis, Kostantelias, Pavlidis e Douvikas.