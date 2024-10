A Grécia recebeu e venceu a República da Irlanda, por 2-0, mantendo assim o registo 100 por cento vitorioso nesta fase de grupos, em que soma 12 pontos, em quatro jogos.

Uma primeira parte completamente dominada pelos helénicos não foi suficiente para que a equipa se colocasse em vantagem, algo que acabou por acontecer no início do segundo tempo, graças ao golo de Anastasios Bakasetas. Depois de um excelente lance coletivo, o capitão de equipa rematou à entrada da área, sem qualquer hipótese para o guarda-redes.

Nos festejos, Bakasetas não conteve a emoção e como já tinha acontecido no encontro com a Inglaterra, os jogadores dedicaram o golo a George Baldock, jogador do Panathinaikos, que faleceu recentemente.

Já sem Vangelis Pavlidis (Benfica), que integrou as escolhas iniciais do selecionador da Grécia, a equipa da casa conseguiu ampliar a vantagem em cima do apito final e muito graças a um erro do guarda-redes adversário.

No sítio certo, Petros Mantalos roubou a bola ao guardião e finalizou de pé esquerdo, com a baliza completamente deserta, para o 2-0. Desta forma, a Grécia confirmou, para já, o play-off de acesso à Liga A, que irá disputar com um dos terceiros classificados.