A Ucrânia venceu esta quinta-feira a Bélgica por 3-1 numa partida a contar para a primeira mão do playoff da Liga das Nações e está mais próxima da promoção à Liga A.

Trubin [Benfica] viu do banco a dupla De Bruyne/Lukaku fazer estragos pelos «diabos vermelhos», depois de o médio do Man. City assistir o avançado do Nápoles à passagem do minuto 40.

Na segunda parte veio a reação ucraniana e de que maneira. 12 minutos apenas bastaram para dar a volta ao marcador. Gutsulyak [66m], Vanat [73m] e Zabarnyi [76m] fizeram a reviravolta no marcador e a Ucrânia leva vantagem para a segunda mão que vai ser jogada em território belga.

Sorte diferente teve Pavlidis pela Grécia, colega de Trubin no Benfica. Os gregos foram derrotados em casa pela Escócia por 1-0.

O único golo do encontro foi marcado por McTominay [33m] na sequência de uma grande penalidade. O avançado do Benfica começou no banco a partida, entrou aos 72 minutos mas já não foi a tempo de alterar o resultado final. Os escocesses jogam agora em vantagem em casa, no Hampden Park em Glasgow, a segunda mão do playoff da Liga das Nações.

No outro jogo do playoff entre a Liga A e a Liga B Áustria e Sérvia não foram além de um empate a um golo e levam a decisão para Belgrado.