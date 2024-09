Fotis Ioannidis continua a brilhar ao serviço da Grécia e assinou o terceiro golo em dois jogos nesta edição da Liga das Nações.

Depois do «bis» à Finlândia, o avançado que esteve associado ao Sporting assinou um golaço aos 50 minutos, com um pontapé de fora da área, completamente fora do alcance de Kelleher.

Veja aqui o golaço marcado por Fotis Ioannidis:

Praticamente em cima do minuto 90, a Grécia ampliou a vantagem no marcador, através do avançado Christos Tzolis e carimbou o segundo triunfo em dois jogos nesta edição da Liga das Nações.

Até final, houve ainda tempo para a entrada do benfiquista Vangelis Pavlidis, por troca com Ioannidis.

No outro encontro do Grupo B2, a Inglaterra recebeu e venceu a Finlândia graças a um «bis» de Harry Kane. Desde o início da temporada, o internacional inglês já leva cinco golos em seis jogos, divididos entre o clube e a seleção de Inglaterra.

Aos 57 minutos, o jogador do Bayern Munique colocou a equipa da casa na frente, após passe de Alexander-Arnold e aos 76 minutos, fechou as contas do encontro, com assistência de Madueke.

Desta forma, a Grécia mantém a liderança do Grupo B2, com seis pontos, os mesmos da Inglaterra. Sem qualquer ponto somado, a Rep. Irlanda e a Finlândia estão ocupam o terceiro e quarto lugar, respetivamente.