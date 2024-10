Esta segunda-feira, na quarta jornada do Grupo C1 da Liga das Nações, a Suécia venceu no terreno da Estónia, por 3-0, com especial destaque para a exibição de Viktor Gyökeres

A equipa visitante entrou em força e à meia hora de jogo marcou o primeiro, autoria de Nanasi. O médio de 22 anos voltou a tomar gosto ao pé, aos 37 minutos, desta vez com uma assistência do avançado do Sporting.

Aos 66 minutos, Gyökeres voltou a mostrar porque está nas bocas do mundo e fez o 3-0, com um remate forte para o fundo das redes.

Com esta exibição, Gyökeres isolou-se na liderança dos melhores marcadores da Liga C da Liga das Nações, com quatro golos. Esta época, entre seleção e Sporting, o avançado de 26 anos já leva 16 golos e seis assistências.

Relativamente à classificação, a Suécia lidera o grupo com 10 pontos. A Estónia tem apenas três e está em terceiro.