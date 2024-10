Este domingo, a Áustria recebeu e goleou a Noruega, por 5-0, na quarta jornada do Grupo B3 da Liga das Nações.

Com Erling Haaland a titular, figura principal dos noruegueses, a equipa visitante viu-se a perder logo aos oito minutos, golo de Arnautovic. No entanto, o empate surgiu ainda na primeira parte, a cinco minutos do intervalo, com Sorloth, do Atlético Madrid, a tomar gosto ao pé.

Ao contrário do primeiro tempo, os segundos 45 minutos foram irreconhecíveis para a seleção nórdica. Arnautovic (49m), Lienhart (58m), Posch (62m) e Gregoritsch (71m) marcaram os restantes golos da Áustria.

Com este resultado, a Noruega e a Áustria estão igualadas na liderança do grupo, ambas com sete pontos.