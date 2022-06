A Hungria está a surpreender na Liga das Nações. Os magiares golearam a Inglaterra por 4-0 na última noite, em Wolverhampton e são líderes com sete pontos num grupo que conta ainda com Itália e Alemanha.



No final do encontro, o italiano Marco Rossi, selecionador dos húngaros, teve uma tirada curiosa. «Quando aceitei este desafio, disse ao presidente e ao primeiro-ministro da Hungia que queria deixar a minha marca. Acho que neste momento já se pode ver alguma coisa do meu trabalho. Mais cedo ou mais tarde todos vamos morrer e quando eu morrer, tenho a certeza que vão fazer um minuto de silêncio por mim nos estádios húngaros», atirou, em conferência de imprensa.



Refira-se que a Hungria tem apenas uma derrota na Liga das Nações e foi contra a Itália (2-1).