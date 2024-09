Escolhido para suceder, de forma interina, a Gareth Southgate no comando técnico de Inglaterra, Lee Carsley deixou esta sexta-feira uma garantia quanto ao jogo que a formação britânica vai realizar frente à Rep. Irlanda, a contar para a Liga das Nações.

Em conferência de imprensa, o selecionador interino garantiu que não vai cantar o hino nacional de Inglaterra e a justificação prende-se com o facto de estar concentrado com as primeiras incidências do encontro, tal como fazia enquanto jogador, revelou o antigo internacional irlandês.

«Isso é algo que sempre batalhei quando jogava pela Rep. Irlanda. A pausa entre o aquecimento, entrar no campo e os hinos nacionais, é algo que nunca fiz (cantar o hino). Sempre estive mais focado no jogo em si e nas primeiras ações. Era muito focado no futebol e trouxe isso para a minha carreira de treinador. Respeito ambos os hinos e o que representam para as duas Seleções Nacionais», revelou o técnico.

O jogo de estreia de Inglaterra no Grupo B2 da Liga das Nações está marcado para as 17h deste sábado, no Aviva Stadium, em Dublin.