A Inglaterra foi a Helsínquia vencer a Finlândia por 3-1, redimindo-se da surpreendente derrota em casa diante da Grécia (1-2), em jogo do Grupo B2 da Liga das Nações.

Um jogo praticamente de sentido único, com a Inglaterra a atacar desde o primeiro minuto, mas diante de uma defesa finlandesa bem coesa e organizada que adiou a abertura do marcador até ao minuto 18. Foi nessa altura que, na sequência de uma jogada de envolvência, Angel Gomes, jogador de origem portuguesa que já jogou no Boavista, destacou Grealish na área e o jogador do Manchester City abriu o marcador.

O jogo ficou mais aberto, mas as redes só voltariam a abanar na segunda parte, aos 74 minutos, quando Alexander-Arnold, na marcação de um livre, atirou ao ângulo, sem hipóteses para Lukas Hradecky.

Mais dez minutos e novo golo para a Inglaterra, desta vez, com Watkins a descer pelo corredor direito e a cruzar para o primeiro poste onde surgiu Declan Rice a finalizar.

Estava feito, mas os adeptos finlandeses ainda tiveram uma oportunidade de festejar, quando Hoskonen marcou o golo de honra da equipa da casa, com assistência de Walta. Um golo muito festejado pelas bancadas, mas foi a Inglaterra que levou os três pontos para casa.

Três pontos que permitem à Inglaterra alcançar a Grécia no topo da classificação do Grupo 2 da Liga B, ambos com 9 pontos, à frente da República da Irlanda, com 3, e da Finlândia, ainda sem pontos.