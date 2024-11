Este domingo, a Inglaterra recebeu e goleou a Irlanda, por 5-0, e garantiu a liderança do Grupo B2 da Liga das Nações.

Com a subida à Liga A já garantida, o coletivo inglês não entrou com a força toda e ao intervalo não conseguiu desatar o nulo. Na segunda parte, Inglaterra entrou com outro ímpeto e garantiu os três pontos.

Harry Kane (53m), Anthony Gordon(56m), Conor Gallagher (58m), Jarrod Bowen (76m) e Taylor Harwood-Bellis (79m) marcaram os golos da partida.

Com este resultado, Inglaterra ficou em primeiro lugar do grupo, com 15 pontos. A Irlanda vai disputar o play-off de despromoção, depois de ficar em terceiro, com seis.

A Grécia bateu a Finlândia, por 2-0, e ficou em segundo lugar do grupo.

Aos 52 minutos, Anastasios Bakasetas abriu o marcador e 56 Tzolis aumentou a vantagem. Destaque para a titularidade de Pavlidis, avançado do Benfica

O coletivo grego ficou com os mesmos 15 pontos que a Inglaterra, mas perdeu no confronto direto. A Finlândia perdeu os seis jogos, marcou dois golos, sofreu 13 e desceu à Liga C.