A convocatória da seleção de Inglaterra para os jogos internacionais de outubro diante de Gales, Islândia e Dinamarca, os últimos dois para a Liga das Nações, tem três novidades.

Gareth Southgate elaborou uma lista mais vasta do que o habitual (30 jogadores) e entre os nomes estão os nomes inéditos de Dominic Calvert-Lewin (Everton), Bukayo Saka (Arsenal) e Harvey Barnes, do Leicester.

Calvert-Lewin é recompensado pelo arranque de época avassalador. Soma oito golos, cinco deles na Premier League, sendo o melhor marcador da competição a par de Jamie Vardy.

A lista completa dos convocados de Inglaterra:

