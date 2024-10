A Grécia foi a Wembley vencer a Inglaterra por 2-1, num jogo a contar para a 3.ª jornada do Grupo B2, na Liga das Nações.

Destaque para a titularidade de Vangelis Pavlidis, que esteve em grande plano na formação helénica, sobretudo no segundo tempo. Apesar de algumas oportunidades, de parte a parte, o nulo manteve-se até ao intervalo e apenas nos segundos 45 minutos é que as coisas aqueceram.

Logo a abrir, um belo lance individual de Koulierakis deixou o esférico nos pés de Pavlidis e o avançado do Benfica fez o que melhor sabe. Dentro da área, deixou um adversário sentado e finalizou de pé direito para o fundo da baliza, dando vantagem à Grécia.

Veja aqui o primeiro golo apontado por Pavlidis à Inglaterra:

A partir daqui, a Inglaterra teve de ir atrás do prejuízo e no banco de suplentes, Lee Carsley lançou para o campo três soluções ofensivas.

Ora, uma delas teve impacto direto no golo do empate, já que Solanke esteve na assistência para o golo do inevitável, Jude Bellingham. Após passe para a entrada da área, o médio do Real Madrid surgiu de rompante e ainda viu a bola desviar num defesa, antes de entrar na baliza de Vlachodimos.

Só que a noite era mesmo de Pavlidis, que tinha visto um golo ser-lhe anulado por fora de jogo (83 minutos). Quanto tudo apontava para um empate entre as duas seleções, o avançado das águias beneficiou de uma enorme confusão dentro da área, para fazer o 2-1 final.

Assista aqui ao segundo golo apontado por Pavlidis:

Com este resultado histórico (primeira vitória de sempre da Grécia frente à Inglaterra), a Grécia lidera o Grupo B2 com 9 pontos em três jogos e mantém-se 100 por cento vitoriosa na competição, até ao momento.

Num dos restantes jogos desta Liga B, a Noruega recebeu e venceu a Eslovénia, por 3-0, em mais uma noite histórica para Erling Haaland.

À procura de manter o primeiro lugar do Grupo B3, a formação nórdica adiantou-se no marcador logo aos sete minutos, por intermédio do avançado do Man. City. Este resultado (1-0) manteve-se, de resto, até ao intervalo e só no segundo tempo é que se avolumou um pouco mais.

Aos 52 minutos, foi a vez de Sorloth fazer o gosto ao pé e dez minutos depois, o avançado do Atlético Madrid assistiu Haaland para o 3-0. Este golo acabou por ser histórico para o atleta, que se tornou assim no melhor marcador na história do país, com apenas 24 anos. Ao todo, são já 34 golos em 36 jogos, pela seleção principal da Noruega.

Confira os restantes resultados da Liga B, nesta quinta-feira:

Áustria-Cazaquistão, 4-0

Finlândia-Rep. Irlanda, 1-2