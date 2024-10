Fernando Santos continua sem conseguir vencer como selecionador do Azerbaijão. Esta segunda-feira, o antigo selecionador da Grécia, de Portugal e da Polónia, consentiu a quarta derrota consecutiva na Liga das Nações, desta vez, em casa, diante da Eslováquia (1-3).

O Azerbaijão já tinha acumulado derrotas com a Suécia (1-3), Eslováquia (0-2) e Estónia (1-3) e, desta vez, voltou a perder, em Baku, diante dos eslovacos, num jogo em que nada saiu bem à equipa da casa, a começar, pelo primeiro golo, aos 15 minutos, marcado na própria baliza, por Mammadov.

O Azerbaijão ainda reagiu e conseguiu empatar o jogo antes do intervalo, aos 38 minutos, por Bayramov, mas acabou por deitar tudo a perder no segundo tempo, quando Emreli viu um segundo cartão amarelo, aos 70 minutos, e deixou a equipa da casa a jogar com dez.

Com mais um em campo, a Eslováquia recuperou a vantagem no marcador, cinco minutos depois, com um remate colocado de Haraslim, antes Duris, aos 87 minutos, fixar o resultado final em 3-1.

Um resultado que permite à Eslováquia destacar-se no topo da classificação do Grupo C1, com um total de 10 pontos, à frente da Suécia de Viktor Gyökeres [7 pontos, menos um jogo], da Estónia [3 pontos, menos um jogo] e do Azerbaijão [ainda sem pontos].