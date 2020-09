Vai mesmo haver jogo entre República Checa e Escócia na próxima segunda-feira. Em causa após suspeitas de covid-19 entre jogadores checos, a UEFA confirmou, este sábado, a realização do duelo do grupo B2 da Liga das Nações. A nação da Europa central vai entrar em campo com uma equipa totalmente nova.

Um porta-voz da UEFA afirmou que o encontro, a disputar em Olomouc, «vai ocorrer conforme programado», apesar de a federação checa ter sugerido o adiamento, devido a dois casos suspeitos de covid-19.

De acordo com a agência AFP, o médio do West Ham, Soucek, bem como o avançado da Roma, Patrik Schick, não alinharam no triunfo dos checos na Eslováquia, por 3-1, por terem estado em contacto com um membro da direção da seleção, que testara positivo à covid-19 no início da semana.

Entretanto, esta tarde, em comunicado, a federação checa já informou que vai a jogo, mas com uma formação toda nova face ao duelo em solo eslovaco.