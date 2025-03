A federação espanhola anunciou a convocatória de Mario Gila, central da Lazio, poucos minutos depois do empate da Espanha na visita aos Países Baixos (2-2), no jogo da primeira mão dos quartos de final da Liga das Nações.

Uma convocatória que estará relacionada com a lesão de Pau Cubarsí, uma vez que o defesa do Barcelona foi substituído ainda na primeira parte, embora o selecionador Luis de la Fuente, no final do jogo, não tenha excluído Cubarsí do jogo da segunda mão que vai realizar-se, no próximo domingo, em Valência.

«É o tornozelo, foi uma entorse, queremos recuperá-lo para domingo e vamos ver como vai evoluir. Não parece muito grave, mas faltam poucos dias e temos de ser prudentes», destacou o selecionador espanhol.

Mario Gila, de 24 anos, está a fazer uma grande temporada na Lazio e terá, assim, a oportunidade de somar a primeira internacionalização pela equipa principal de Espanha.