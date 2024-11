O Kosovo abandonou o jogo diante da Roménia, em Bucareste, e arrisca, agora, uma derrota na secretaria por 3-0.

O incidente aconteceu já em período de compensação, depois do minuto 90, quando os adeptos romenos começaram a entoar o nome da Sérvia a dizer que o Kosovo era uma província da Sérvia. Os jogadores kosovares começaram a puxar uns pelos outros em direção ao balneário e abandonaram o jogo antes do apito final.

Fechados no balneário, os kosovares recusaram, depois, regressar ao relvado para concluir o jogo e o árbitro, depois de aguardar por um período de dez minutos, acabou por sinalizar o final do jogo quando o resultado estava ainda 0-0.

Amir Rrahkmani, central do Nápoles, foi o porta-voz da revolta kosovar. «Basta! O Kosovo é um membro da UEFA como todos os outros, exigimos que os nossos direitos sejam respeitados. É a altura de acabar com a falta de respeito em relação ao nosso país de uma vez por todas», destacou o central que joga no Nápoles.

Falta agora saber se a UEFA vai homologar o 0-0 final, atribuir a derrota ao Kosovo por 0-3 ou mesmo sancionar a Roménia pelo comportamento dos seus adeptos.

Breaking | Surreal! Kosovo walk off the pitch in the 93rd minute of their Nations League match in Romania after the local fans chanted Serbia's name. Game interrupted!!! The Kosovo players are inside their locker. pic.twitter.com/CZUp2dvRIN