Alemanha e Países Baixos garantiram, respetivamente, o primeiro e o segundo lugar do Grupo A3 da Liga das Nações, com goleadas expressivas a jogar em casa. A Mannschaft goleou a Bósnia-Herzegovina por 7-0, enquanto a seleção laranja bateu a Hungria por 4-0.

Em Freiburgo, no Europa Park Stadium, a história conta-se pelos golos, com Musiala, a passe de Kimmich a abrir as hostilidades logo aos 2 minutos. Depois, até ao intervalo, marcaram Kleindienst (23m) e Havertz (37m), este último com assistência de Wirtz que viria a marcar os dois primeiros golos da segunda parte, aos 50 e aos 57 minutos.

Já a vencer por 5-0, a Alemanha sentenciou o jogo com mais dois, com Leroy Sané (66m) e, outra vez, Kleindienst a aumentarem a vantagem da equipa comandada por Julian Nagelsmann.

Com esta vitória larga a Alemanha, que já tinha garantida a presença nos quartos de final, garante também o primeiro lugar do grupo, com 13 pontos em cinco jogos, mantendo a vantagem de cinco pontos sobre os Países Baixos que vão disputar o play-off.

A seleção laranja também confirmou este sábado o segundo lugar, ao bater a Hungria por 4-0, ficando a contar com mais três pontos do que os húngaros e com vantagem no confronto direito, depois do empate em Budapeste (1-1).

Esta noite, na Johan Cruyff Arena, em Amesterdão, depois de um grande susto no banco da Hungria, a seleção neerlandesa chegou ao intervalo já a vencer por 2-0, com dois golos que resultaram de penáltis, o primeiro convertido por Weghorst (21m) e o segundo por Gakpo (45+12m).

Já no segundo tempo, Dumfries (64m), a passe de Malen, fez o 3-0, antes de fazer a assistência para o quarto golo que contou com assinatura de Koopmeiners (86m).

Classificação do Grupo A3: Alemanha, 13 pontos; Países Baixos, 8; Hungria, 5; Bósnia, 1.