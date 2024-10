Em ambiente de festa no Allianz Arena, em Munique, em dia de homenagem a Manuel Neuer, Ilkay Gundogan, Toni Kroos e Thomas Müller, a Alemanha venceu os Países Baixos por 1-0 e garantiu, desde já, a qualificação para os quartos de final da Liga das Nações.

Com o Allianz Arena a abarrotar, foi bonita a homenagem aos quatro internacionais que marcaram uma era na Mannschaft, antes de dizerem adeus à seleção da Alemanha.

Já com a bola a rolar, os dois vizinhos partiram para um jogo equilibrado e muito competitivo. A Alemanha entrou no jogo a festejar, mas o golo apontado por Jamie Leweling, logo aos 2 minutos, acabaria por ser anulado por indicação do VAR.

O intervalo chegou sem golos, mas seria mesmo Jamie Leweling a abrir o marcador, aos 64 minutos, na sequência de um pontapé de canto. A defesa neerlandesa tentou afastar a bola da sua área, mas o jovem extremo do Estugarda encheu o pé para um golo de belo efeito, sem hipóteses de defesa para Verbruggen.

Um míssil que permitiu à Alemanha chegar aos 10 pontos no topo da classificação e, desta forma, assegurar, desde já, presença nos quartos de final, uma vez que Países Baixos e Hungria, no segundo lugar, com apenas 5 pontos, ainda se vão defrontar.

No outro jogo deste mesmo grupo, a Hungria foi a Zenica bater a Bósnia por 2-0, com um «bis» de Szoboszlai que, depois de abrir o marcador, aos 38 minutos, voltou a marcar, aos 50, na conversão de uma grande penalidade.