A França venceu a Alemanha por 2-0 e fica com a «medalha de bronze» da Liga das Nações, num jogo em que Kylian Mbappé chegou aos 50 golos e ainda fez uma assistência para Olise confirmar o triunfo gaulês na segunda parte, depois da Mannschaft ter desperdiçado uma mão cheia de oportunidades para abrir o marcador na primeira parte.

Um jogo com duas partes bem diferentes, com a Alemanha a entrar claramente por cima do jogo e a desperdiçar muitas oportunidades ao longo de toda a primeira parte. A França marcou, contra a corrente mesmo antes do intervalo e cresceu a olhos vistos na segunda parte, fazendo de Ter Stegen uma das figuras incontornáveis deste jogo.

Julian Nagelsmann promoveu apenas quatro alterações em relação ao jogo de Portugal, mas promoveu também uma alteração na estrutura tática, apostando, deste vez, numa linha defensiva com quatro jogadores, depois de ter defrontado Portugal com três centrais. Didier Deschamps foi mais longe e mudou oito jogadores em relação ao desaire com a Espanha, deixando apenas Maignan, Rabiot e Mbappé em campo, com destaque para a estreia absoluta de Cherki, avançado que estará a caminho do Manchester City, como titular.

O jogo começou com uma diferença de andamento impressionante. Enquanto a França parecia que ainda estava em período de aquecimento, a Mannschaft entrou a todo o gás, invadindo a área gaulesa por todos os lados e desmultiplicando-se em oportunidades nos primeiros minutos de jogo.

Logo a abrir, Woltemade, avançado do Estugarda, a jogar em casa, colocou Maignan à prova e, logo a seguir, Fullkrug e Adeyemi desbaratam a defesa francesa, valendo aos Bleus um corte determinante de Digne a evitar o primeiro golo do jogo e só estavam decorridos pouco mais de dois minutos.

Cada vez que a Alemanha subia, a França tremia por todos os lados e Adeyemi teve nova oportunidade flagrante para bater Maignan. Um jogo de sentido único, com a França a conseguir o primeiro remate, pelo estreante Cherki, apenas aos 22 minutos.

Logo a seguir, mais uma arrancada de Adeyemi que entrou destacado na área e caiu, com o árbitro a apontar, desde logo, para a marca dos onze metros. Pura ilusão. O jogador do Borussia Dortmund mergulhou para a piscina, como o árbitro acabou por constatar quando foi rever as imagens.

Mas, a verdade, é que a Alemanha continuava por cima do jogo e, logo a seguir, Wirtz, que tinha marcado a Portugal, atirou ao poste, após lance forçado por Fullkrug.

No entanto, já em cima do intervalo, foi a França que chegou ao golo. Bola longa de Tchouaméni, Kylian Mbappé recebe na área, tira Kimmich do caminho e remata cruzado. Ter Stegen ainda chegou à bola, mas não conseguiu evitar o primeiro golo do jogo.

Foi o 50.º golo de Mbappé pela seleção francesa, ficando agora a apenas um golo de Thierry Henry e a sete de Olivier Giroud, o melhor marcador da história dos Bleus.

E agora, outro jogo…

O intervalo chegava com um resultado ingrato para a Alemanha e muito lisonjeiro para os franceses que pouco ou quase nada fizeram para merecerem a vantagem, mas a segunda parte seria bem diferente.

A Alemanha regressou com um bloco mais subido e a França, em vantagem, passou a jogar com transições rápidas. Transições que se multiplicaram ao longo de toda a segunda parte, cada vez mais mortíferas, quase sempre com Kylian Mbappé como protagonista.

A Alemanha ainda chegou a festejar o empate, num remate do suplente Undav, mas acabou por ser anulado, uma vez que, antes do golo, Fullkrug tinha feito falta sobre Rabiot. De oportunidade em oportunidade, a França foi crescendo no jogo e Ter Stegen foi crescendo entre os postes, com uma série de defesas espetaculares a adiar o segundo golo dos franceses.

Thuram teve uma oportunidade soberana, Mbappé teve três e a França acabou mesmo por chegar ao segundo golo, aos 84 minutos, com o jogador do Real Madrid a fugir, mais uma vez, a toda a gente, a invadir a área e a oferecer o golo a Olise.

Estava feito. A Alemanha arrasou na primeira parte, mas a França foi bem melhor na segunda e fica com o último lugar do pódio.