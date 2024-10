Os benfiquistas Zeki Amdouni e Alexander Bah cruzaram esta terça-feira no Kybunpark, em St. Gallen, num diplomático empate, entre denso nevoeiro, entre a Suíça e a Dinamarca (2-2) em jogo da fase de grupos da Liga das Nações. O jogador suíço até marcou, na conversão de uma grande penalidade, mas o empate serve mais ao lateral dinamarquês que continua em posição privilegiada para chegar aos quartos de final.

A Suíça chegou ao quarto jogo desta competição ainda sem pontos e, esta terça-feira, até esteve por duas vezes em vantagem, mas acabou por não conseguir vencer num jogo disputado sob chuva forte. Remo Freuler abriu o marcador para a equipa da casa, aos 26 minutos, mas a Dinamarca empatou no minuto seguinte, por Isaksen.

A seleção helvética acabou por recuperar a vantagem, mesmo em cima do intervalo, na tal grande penalidade, a punir uma falta evidente de Dorgu sobre Embolo. Já em tempo de compensação, desde a marca dos onze metros, Amdouni atirou colocado, Kasper Schmeichel ainda acertou no lado, mas a bola entrou.

Amdouni a marcar de pênalti antes do intervalo para fazer o 2-1 para a Suíça! 👀 pic.twitter.com/xqhQMwEHUy — GoncaloDias17 (@goncalo_diass17) October 15, 2024

A Suíça chegou ao intervalo a vencer, mas a Dinamarca acabou por empatar novamente, aos 69 minutos, com finalização de Eriksen e assistência de Hojberg.

Desta vez, a Suíça já não conseguiu desfazer o empate que acaba por servir mais à Dinamarca que, desta forma, reforça o segundo lugar no Grupo A4, tirando máximo rendimento da derrota da Sérvia diante da Espanha (0-3) no outro jogo deste grupo.

Espanha vence Sérvia e já está nos «quartos»

Já com a qualificação para os quartos de final garantida está a Espanha que, ainda sem derrotas, venceu com tranquilidade a Sérvia, em Córdova, por 3-0, com golos de Laporte (5m), com assistência de Pedro Porro, e um «bis» de Morata que, depois de marcar um penálti, aos 54 minutos, voltou a marcar, aos 65, com assistência de Fabian Ruiz.

Com estes resultados, a Espanha, no topo da classificação do Grupo A4, agora com 10 pontos, já está qualificada (pelo menos para os quartos de final), até porque Dinamarca (7 pontos) ainda vai visitar a Sérvia (3 pontos). A Suíça, com apenas um ponto, já está fora da corrida aos «quartos».