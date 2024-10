Lamine Yamal abandonou este domingo a concentração da seleção espanhola depois de confirmada a lesão que o jovem jogador do Barcelona sofreu no decorrer do jogo de sábado com a Dinamarca, relativo à Liga das Nações, que a Espanha venceu por 1-0.

Os exames realizados detetaram uma lesão muscular que, apesar de não ser preocupante, afasta o jovem avançado do próximo jogo com a Sérvia, marcado para a próxima terça-feira, para Córdoba.

Segundo adianta a imprensa espanhola, Lamine Yamal poderá recuperar a tempo de vir a ser opção para o embate do Barça com o Sevilha, no regresso a da liga espanhola, a 20 de outubro.