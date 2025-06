Incrível! Foram precisos nove golos entre duas das melhores seleções do Mundo para se encontrar o adversário de Portugal na final, do próximo domingo, da Liga das Nações. Um verdadeiro festival de golos em Estugarda, com a Espanha a chegar aos 4-0 ainda no início da segunda parte, mas com a França a ressuscitar na ponta final e a manter esta meia-final viva até ao último suspiro. Domingo há mais!

No Arena de Estugarda, uma verdadeira constelação de estrelas em campo, com 22 jogadores provenientes das melhores equipas da Europa. Um jogo que começou com intensidade, mas com muito equilíbrio, com as duas seleções a conseguirem profundidade, mas com dificuldades em encontrar espaços para rematar e não faltavam goleadores, quer de um lado, quer do outro.

A França até parecia estar a conseguir um certo ascendente sobre os espanhóis, até porque conseguiu dividir a posse de bola, o ponto forte dos espanhóis, para depois descer rápido pelos corredores, com Dembélé, Desiré Doué e Olise a imprimirem velocidade no apoio direto a Kylian Mbappé, esta noite com total liberdade de movimentos na frente.

A primeira verdadeira oportunidade foi também dos franceses, num remate de Théo Hernandez à trave, mas a Espanha virou o tabuleiro em dois tempos, graças à irreverência dos seus jovens. Aos 23 minutos, Lamine Yamal sobre a direita, encontrou Oyarzabal no interior da área, o avançado da Real Sociedad aguentou a bola sob pressão e soltou-a para Nico Williams abrir o marcador com um grande pontapé. Estava aberto o festival em Estugarda.

Bola ao centro e novo golo para a Espanha, três minutos depois do primeiro, agora com Zubimendi, com um grande passe, a servir Oyarzabal que, por sua vez, abriu caminho para Merino fazer o 2-0. Em dois tempos a Espanha marcava dois golos e deixava a França desarmada até ao intervalo, sem conseguir responder à irreverência que os espanhóis colocaram em campo.

Parecia que já estava tudo decidido...

Uma vantagem que a equipa comandada por Luis De La Fuente duplicou a abrir a segunda parte, outra vez com dose dupla. Primeiro foi Lamine Yamal que foi travado no interior da área por Rabiot e, na transformação do castigo máximo, o próprio jovem avançado atirou a contar. Bola ao centro e novo golo para a Espanha, desta vez com um pormenor fantástico de Pedri, que puxou uma bola com o calcanhar, antes de combinar com Nico Williams e atirar para o 4-0.

Tinham passado apenas 55 minutos e parecia estar definitivamente encontrado o adversário de Portugal, mas ainda haveria muito jogo em Estugarda, até porque a França reduziu a diferença logo a seguir, num penálti sobre Mbappé que o avançado do Real Madrid converteu no 4-1. Um golo que animou a França que voltou a acelerar o jogo, mas foi a Espanha que voltou a marcar, num lance rápido, ao primeiro toque, com Pedro Porro a lançar Lamine Yamal que acabou por bisar no jogo, com um desvio com a ponta da bota.

Agora sim, estava tudo resolvido. Ou não...

A França foi ganhando uma nova vida, com os jogadores que Didier Deschamps foi lançando para contenda, com um acima de todos os outros: Rayan Cherki! O avançado do Olympique Lyon, que estará a caminho a do Manchester City, entrou muito bem no jogo e fez o segundo da França, com um grande remate à entrada da área, antes de dar origem ao terceiro que resultou de um autogolo infeliz de Dani Vivian que tinha acabado de entrar.

A vantagem da Espanha, que chegou a ser mais do que confortável, diminuía para apenas dois golos antes dos noventa minutos e os gauleses ainda marcaram mais um, já em tempo de compensação, por Kolo Muani.

A Espanha abanou, mas foi salva pelo último gongo, já com o portista Samu em campo, com o árbitro a apitar com o resultado em 5-4.

A Espanha, vencedora da última edição da Liga das Nações e campeã da Europa em título, somou, assim, o 24.º jogo sem perder e marcou encontro com Portugal para o próximo domingo. Um duelo entre as duas nações ibéricas que vão procurar chegar ao segundo título nesta competição.