A Espanha já estava qualificada para os quartos de final da Liga das Nações, mas foi a Copenhaga bater a Dinamarca de Alexander Bah e Morten Hjulmand por 2-1 com uma equipa totalmente renovada. A seleção espanhola garante, assim, o primeiro lugar do Grupo A4, enquanto os dinamarqueses vão discutir o segundo lugar com a Sérvia que, esta sexta-feira, empatou na Suíça (1-1).

A Espanha já tinha garantida a presença nos quartos de final e apresentou-se em Copenhaga com um onze alternativo, mas que, desde logo, colocou a Dinamarca em sentido, com um primeiro golo, aos quinze minutos, marcado por Oyarzabal.

A Dinamarca, com Alexander Bah e Morten Hjulmand de início [jogaram os 90 minutos], ainda esboçou uma reação, mas foi a Espanha que voltou a marcar, já no início da segunda parte, por Ayose Pérez.

A equipa da casa ainda reduziu a diferença já perto do final do jogo, aos 84 minutos, por Isaksen, mas já não conseguiu chegar ao empate.

Com esta vitória, a Espanha solidifica o primeiro lugar no grupo, com 13 pontos, enquanto a Dinamarca, com 7 pontos, vai discutir o segundo lugar, na última jornada, com uma visita à Sérvia que está ainda na luta com 5 pontos.