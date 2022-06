A Geórgia estreou-se no Grupo 4 da Liga C da Liga das Nações com uma goleada a Gibraltar (4-0), enquanto, no mesmo grupo, a Bulgária não foi além de um empate na receção à Macedónia do Norte.

Uma entrada tranquila para a Geórgia que chegou ao intervalo a vencer por 2-0, com golos de Kvaratskhelia (12m) e Kashia (33m), e aumentou a diferença já no final do segundo tempo, com golos de Mikautadze (87m) e Qazaishvili (88m).

A Bulgária também adiantou-se cedo no marcador, por Despodov (13m), mas - logo a abrir a segunda parte - permitiu o empate dos macedónios, com um golo de Milan Ristovski. Com estes resultados, a Geórgia comanda o Grupo 4 da Liga C.

Entretanto, no Grupo 2 da Liga D, a Estónia recebeu e venceu San Marino por 2-0, com golos de Kirss (24m) e Tamm (32m), num grupo que conta ainda com Malta.