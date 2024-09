A Inglaterra entrou com o pé direito na Liga das Nações, ao vencer esta tarde em casa da Irlanda, por 2-0.

Um triunfo inglês no primeiro jogo pós-Euro 2024 construído com duas «traições»: isto porque os golos foram anotados por Declan Rice (11m) e Jack Grealish (26m), dois jogadores que já vestiram a camisola da Irlanda.

O médio do Arsenal, que não festejou o golo, chegou mesmo a ser representar a seleção A da Irlanda em três ocasiões, antes de decidir jogar pela Inglaterra. Já Grealish, extremo do Manchester City, foi internacional irlandês nos escalões de sub-17, sub-18, sub-19 e sub-21.

Com este resultado, a Inglaterra lidera o grupo 2 da divisão B da Liga das Nações, o qual conta ainda com a Grécia e a Finlândia – ainda não jogaram.

À mesma hora, no grupo 1, a Geórgia goleou na receção à Chéquia, por 4-1.

Khvicha Kvaratskhelia (33m), de penálti, Giorgi Chakvetadze (53m), Georges Mikautadze (63m) e Giorgi Kochorashvili (66m) marcaram para a formação da casa, enquanto Lukas Kalvach (80m) reduziu para os checos.

Albânia e Ucrânia são as outras duas equipas deste grupo.

Na divisão C, as Ilhas Faroé empataram com a Macedónia do Norte (1-1), ao passo que a Arménia bateu em casa a Letónia por 4-1. Na divisão D, a Moldávia venceu a Malta (2-0).

[artigo atualizado]