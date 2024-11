Naquela que é a última convocatória de Inglaterra antes de Thomas Tuchel assumir o comando da seleção dos três leões, Lee Carsley, atual interino, anunciou os 26 jogadores eleitos para os compromissos da Liga das Nações frente à Grécia e Irlanda.

Lewis Hall (Newcastle) e Taylor Harwood-Bellis (Southampton) são as grandes novidades nesta convocatória que deixa algumas figuras proeminentes de fora, como são os casos de Marcus Rashford, James Maddison, Reece James, Jarrod Bowen, Kobbie Mainoo ou Joe Gomez ficaram de fora da lista.

Lista de convocados

Guarda-redes: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), Aaron Ramsdale (Southampton)

Defesas: Marc Guehi (Crystal Palace), Ezri Konsa (Aston Villa), Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Levi Colwill (Chelsea), Rico Lewis (Manchester City), Kyle Walker (Manchester City), Lewis Hall (Newcastle), Taylor Harwood-Bellis (Southampton)

Médios: Conor Gallagher (Atletico Madrid), Declan Rice (Arsenal), Cole Palmer (Chelsea), Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest), Angel Gomes (Lille), Phil Foden (Manchester City), Jude Bellingham (Real Madrid), Curtis Jones (Liverpool).

Avançados: Jack Grealish (Manchester City), Anthony Gordon (Newcastle United), Harry Kane (Bayern Munich), Noni Madueke (Chelsea), Bukayo Saka (Arsenal), Ollie Watkins (Aston Villa), Dominic Solanke (Tottenham).

