A Itália dispensou Andrea Cambiaso (Juventus) e Riccardo Calafiori (Arsenal) que terminaram o jogo com a Alemanha, na passada quinta-feira, com problemas físicos, e vão falhar o segundo jogo com os alemães, no próximo domingo, em Dortmund.

O caso do lateral dos gunners é o que está a gerar maior apreensão, uma vez que os exames realizados esta sexta-feira confirmaram uma entorse e contusão no joelho esquerdo. O jogador vai regressar, desde já, a Londres, para ser observado pelo departamento médico do clube londrino, uma vez que a lesão pode envolver o ligamento colateral do joelho, o que pode ditar uma paragem mais prolongada.

No caso de Cambiaso, o lateral da Juventus já estava a recuperar de uma pancada no tornozelo esquerdo, falhou o jogo de quinta-feira e vai também vai regressar mais cedo a Turim para iniciar a recuperação.

Duas baixas na equipa italiana que, em Dortmund, terá de recuperar da derrota que consentiu em Milão (1-2), no jogo da primeira mão dos quartos de final da Liga das Nações.

Recordamos que o vencedor desta eliminatória cruza, depois, nas meias-finais, com o vencedor do embate entre Portugal e Dinamarca que também voltam a jogar domingo, no Estádio de Alvalade, depois da vitória dos dinamarqueses em Copenhaga (1-0).