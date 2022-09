A Federação dos Países Baixos anunciou, logo depois de confirmada a qualificação da sua seleção, que pretende receber a Final Four da Liga das Nações, normalmente atribuída a um dos finalistas, como aconteceu com Portugal na primeira edição.

Pouco depois da vitória sobre a Bélgica (1-0), no Arena Johan Cruyff, a federação neerlandesa anunciou que vai apresentar uma candidatura para receber os jogos das meias-finais que estão previstos para 14, 15 e 18 de junho de 2023. O vencedor do Grupo A4 já estava predefinido para acolher a Final Four, mas a decisão terá ainda de ser ratificada pelo Comité Executivo da UEFA.

A KNVB quer organizar os três jogos, meias-finais e final, em Roterdão, na casa do Feynoord, em Enschede, onde joga o Twente, uma vez que o Arena de Amesterdão e o Philips Stadion de Eindhoven vão estar indisponíveis nas datas previstas.