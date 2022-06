A Polónia inaugurou a nova edição da Liga das Nações com uma reviravolta diante do País de Gales (2-1), em Wraklov, em jogo do Grupo 4 da Liga A.

Os galeses, sem Gareth Bale, marcaram o primeiro golo da fase de grupos, no início da segunda parte, aos 52 minutos, por Jonathan Williams, mas os polacos, liderados por Robert Lewandowski acabaram por virar o resultado nos últimos vinte minutos. Kaminski, com apenas 19 anos, empatou o jogo, aos 72 minutos, enquanto Swiderski confirmou a reviravolta aos 85.

A Polónia passa, assim, a liderar o Grupo 4 da Liga A, mas terá ainda de aguardar pelo embate entre a Bélgica e os Países Baixos, marcado para sexta-feira, para saber se vai ter companhia na liderança.