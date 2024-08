Morten Wieghorst, selecionador da Dinamarca, vai falhar os dois primeiros jogos na Liga das Nações devido a stress, segundo informou esta segunda-feira a federação dinamarquesa (DBU).

O treinador de 53 anos assumiu o cargo provisoriamente, em julho passado, após a demissão de Kasper Hjulmand, de quem era adjunto, na sequência da eliminação nos oitavos de final do Euro2024, na Alemanha.

«É muito triste que Morten tenha ficado doente e, por isso, deva estar ausente dos próximos jogos da Liga das Nações. Infelizmente, o stress afeta muitos dinamarqueses e é algo que levamos muito a sério. Morten precisa de paz de espírito», explica o comunicado assinado pelo diretor de seleções da DBU, Peter Moller.

Moller admitiu que se trata de uma situação «especial», mas garantiu que ambas as partes encontraram uma «boa solução».

Lars Knudsen, que integra a equipa técnica da seleção desde março e foi treinador-adjunto do clube alemão Augsburgo, vai, assim, comandar a seleção nos jogos contra a Suíça (5 de setembro) e Sérvia (três dias depois), no Grupo A4, ao lado do antigo jogador Daniel Agger, que foi nomeado assistente de Morten Wieghorst há três semanas.

«Foi uma decisão muito difícil, estava muito entusiasmado por liderar a equipa e desenvolver novas ideias, mas, pensando no melhor para a equipa, decidi estar ausente dos próximos dois jogos», disse Morten Wieghorst, citado pela federação.

Wieghorst deveria anunciar esta segunda-feira a lista de convocados da Dinamarca para os dois jogos, mas o evento foi adiado para terça-feira e o seu lugar na conferência de imprensa será ocupado por Lars Knudsen e Daniel Agger.

A DBU decidiu adiar a escolha do substituto de Kasper Hjulmand – que levou a equipa às meias-finais do Euro2021 – por alguns meses, entregando a liderança provisória da seleção nórdica a Wieghorst até ao final do ano.