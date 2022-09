A Turquia não foi além de um empate 3-3 na receção ao Luxemburgo, em Istambul, mas garantiu, desde já a promoção à Liga B da Liga das Nações. Depois de quatro triunfos consecutivos, os turcos estiveram em desvantagem por três vezes, mas garantiram o ponto que lhes faltava para festejarem, desde já, a promoção para o segundo escalão da Liga das Nações.

Todos os resultados da Liga das Nações

O Luxemburgo fez questão de tornar difícil a vida aos turcos que até aqui tinham vencido todos os jogos e esteve por três vezes em vantagem, com golos de Martins (9m), Sinani (37m) e Rodrigues (69m), mas os turcos foram respondendo também com golos intercalados, empatando sucessivamente o jogo com uma grande penalidade convertida por Under (16m), um autogolo de Chanot (39m) e um golo de Yuksek (87m).

Um empate que permitiu à Turquia chegar aos 13 pontos e ficar desde já fora do alcance dos sensacionais luxemburgueses, que se destacam no segundo lugar deste Grupo 1 da Liga C, com 8 pontos.

No outro jogo deste grupo, Lituânia e Ilhas Feroé também não foram além de um empate, neste caso, 1-1, resultado que condena os lituanos a jogarem na Liga D na próxima temporada.

A classificação do Grupo 1 da Liga C está assim definida: Turquia, 13 pontos; Luxemburgo, 8; Ilhas Feroé, 5; Lituânia, 1.