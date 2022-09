Luis Enrique assumiu que ficou preocupado com a Espanha depois da derrota, em Saragoça, diante da Suíça (1-2), em jogo da penúltima jornada da Liga das Nações, mas também diz que a final será na próxima terça-feira, em Braga, frente a Portugal.

«Começámos o jogo com a mesma intenção de sempre, mas diante de um adversário que pressiona muito bem, fisicamente muito forte e que nos impediu de praticar o nosso futebol. Na primeira parte estivemos muito imprecisos no passe. Foi uma das piores primeiras partes na minha etapa como selecionador. Na segunda parte começámos melhor, empatámos, mas nesse momento encaixámos outro golo de canto. Dói sempre perder. É uma pena. Dois golos em dois cantos», começou por enunciar.

Apesar de tudo, o selecionador espanhol está convencido que a equipa só pode melhorar e ainda terá uma palavra a dizer, na última jornada, frente a Portugal. «Temos de trabalhar todos os aspetos do jogo. Claro que temos de melhorar, temos de trabalhar, mas temos o tempo que temos. Gosto da confiança da equipa. A final vai ser em Portugal e aí vamos tentar ganhar. Temos de tentar. Não gera nenhuma desconfiança para o Mundial. Temos de melhorar. Vamos para o último jogo a depender de nós próprios. O jogo com Portugal não será fácil, como não são todos os jogos, mas temos as nossas opções», destacou.

Depois do segundo golo da Suíça, Luis Enrique mudou os três avançados da frente. «Os avançados connosco têm um trabalho muito exigente em termos ofensivos e defensivos. Estranho será quando os que começarem o jogo jogarem até ao fim. O Morata não jogou por opção minha, nada mais», destacou ainda.