Roberto Martínez, selecionador de Portugal, em conferência de imprensa, depois da derrota diante da Dinamarca (0-1), em Copenhaga, em jogo da primeira mão dos quartos de final da Liga das Nações:

Já elogiou a forma como Portugal defendeu, como explica que as primeiras substituições tenham sido do defesa direito, de um central e de um médio?

«Faltava controlar o jogo, precisávamos de ter mais um jogador na zona interior, utilizar a capacidade do Nuno Mendes para abrir o campo. Também foi uma oportunidade de termos uma mobilidade diferente com o Rúben Neves e adiantar a linha dos três centrais em posse de bola e utilizar a qualidade do Gonçalo Inácio. Somos uma equipa e acho que hoje, como equipa, não chegámos à intensidade que precisávamos para jogar em casa da Dinamarca. A atitude foi muito boa e foi por isso que ficou 1-0. Apesar de uma exibição tão má, o resultado dá-nos opções de poder ganhar o jogo em casa e poder progredir.»

Falou da falta de intensidade, como é que Cristiano Ronaldo, aos 40 anos, ficou os 90 minutos em campo? Arrependeu-se de ter mandado Gonçalo Ramos e Francisco Conceição para a bancada?

«Não, acredito em todos os jogadores. A decisão do Chico já expliquei, está a voltar de uma lesão e só pode jogar um jogo, vai ficar nos 23 de domingo. O Gonçalo Ramos é a primeira vez que joga na Liga das Nações e tínhamos outros pontas-de-lança que podiam entrar se fosse necessário. O Gonçalo é um jogador muito importante para nós e pode ajudar a equipa. Tenho uma experiência de dez anos de seleções e acontece muitas vezes, nas paragens de novembro e março, momentos em que a intensidade, o ritmo e a sincronização entre os jogadores não está lá. Não estivemos ao nível do que precisamos. O Cristiano, como ponta de lança, esteve nas zonas em que precisávamos, como uma boa referência. O controlo e a reação à perda não é um problema do ponta de lança.»