Michal Probierz, selecionador da Polónia, considera que Portugal tem vários jogadores entre os melhores do mundo, mas garantiu que a sua equipa está preparada para impor à equipa de Roberto Martinez «um mau dia», este sábado, em jogo da fase de grupos da Liga das Nações.

«Portugal tem jogadores que começaram a ser construídos bem cedo nas camadas jovens. Jogadores que sabem ter a bola e que podem mudar um jogo a qualquer momento. Nós temos o Robert Lewandowski, que é um dos melhores jogadores do mundo. Eles têm muitos Robert Lewandowskis», destacou Michal Probierz, na conferência de imprensa de antevisão do encontro da terceira jornada do Grupo A1, no Estádio Nacional de Varsóvia.

O técnico de 52 anos, que em setembro de 2023 sucedeu a Fernando Santos no cargo de selecionador polaco, referiu que a sua equipa está «mais experiente» após a participação no Euro2024, apesar de ter sido eliminada ainda na fase de grupos, e confessou que tem o desejo de proporcionar a Portugal «um mau dia».

«Pretendemos ser agressivos contra Portugal e vamos tentar demonstrar que também sabemos jogar. Se tivermos num dia bom, tudo pode acontecer. Queremos estar num dia bom e proporcionar um mau dia ao nosso rival», disse Probierz.

O treinador defendeu mesmo que a Polónia tem de se habituar a «crescer» nos jogos contra as melhores seleções e quer somar mais triunfos perante os adversários mais difíceis.

«Atualmente, sempre que vencemos uma grande seleção, é praticamente feriado nacional no dia seguinte porque é algo que não acontece muito. Temos de vencer regularmente para que as pessoas se habituem», referiu ainda.

Zalewski: «Portugal não é apenas Cristiano Ronaldo»

Na mesma conferência de imprensa, Nicola Zalewski destacou igualmente os «grandes nomes» que representam Portugal, mas mostrou-se confiante num bom resultado para os polacos.

«Todos sabemos que Portugal tem um plantel muito bom. Não tem apenas Cristiano Ronaldo. Tem Bruno Fernandes, Bernardo Silva e Rafael Leão, por exemplo. Esta é uma equipa muito boa, mas também somos fortes e queremos vencer este jogo. Este é um jogo muito importante para nós porque depois da última derrota frente à Croácia precisamos de vencer», referiu o ala da Roma, de 22 anos.

O Polónia-Portugal está agendado para as 19h45 de sábado, no Estádio Nacional de Varsóvia, e terá arbitragem do holandês Serdar Gozubuyuk.

Três dias depois, Portugal defronta também a Escócia, em Glasgow, também com início às 19h45.

Já com dois jogos disputados, Portugal lidera isolado o Grupo 1 da Liga A, com seis pontos, contra três da Croácia e da Polónia, enquanto a Escócia ainda não tem pontos.

Os dois primeiros classificados de cada um dos quatro grupos da Liga A da quarta edição da prova seguem para os quartos de final.