Álvaro Morata tem estado a receber ameaças de morte depois de ter sido o único jogador a não conseguir converter o respetivo penálti na final da Liga das Nações, no passado domingo, em Munique, quando Portugal bateu a Espanha e conquistou o segundo troféu.

Foi um momento crucial na definição do vencedor da competição da UEFA, quando Diogo Costa defendeu o pontapé do avançado do Galatasaray, antes de Rúben Neves confirmar o triunfo dos portugueses. Poucas horas depois, as redes sociais de Morata e da respetiva família foram inundados com insultos e ameaças, levando a mulher do jogador, Alice Campello, a manifestar-se indignada.

«Não nos damos conta que estamos a falar um jogo de futebol?», pergunta a influencer italiana na conta pessoal do Instagram em que republica algumas das ofensas dirigidas ao companheiro.

Noutra publicação, Alice Campello volta ao assunto. «Na vida todos nos enganamos. A vida está cheia de aprendizagens, experiências, momentos bons e maus para todos, mas não somos ninguém para julgar os outros», escreve Alice, neste caso, com uma fotografia de Morata a abraçar os filhos.