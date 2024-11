Se em outubro Vangelis Pavlidis tinha estado em destaque com um bis em pleno Estádio de Wembley, numa vitória inesperada da Grécia sobre a Inglaterra, desta vez ficou em branco.

Em Atenas, os gregos pagaram a fatura desse primeiro triunfo e acabaram por perder 3-0, nesta quinta-feira.

O primeiro golo aconteceu por intermédio do jovem avançado Ollie Watkins, do West Ham, logo aos sete minutos de jogo, dando tranquilidade à 'seleção dos três leões'.

O 2-0 aconteceu por azar de um ex-Benfica - Odysseas Vlachodimos teve um lance infeliz no introduzir a bola na própria baliza com as costas, depois de o esférico ter embatido no poste.

O terceiro tento aconteceu cinco minutos depois, com assinatura do médio do Liverpool Curtis Jones. De calcanhar, na estreia. A Inglaterra fica com 12 pontos, os mesmos que a Grécia. Na última jornada será definido o primeiro e o segundo classificados do Grupo B2.

Noutro jogo da Liga B, neste caso do Grupo B3, a Eslovénia e a Noruega disputaram um jogo importante paras as contas deste agrupamento.

A Noruega acabou por ganhar fora, em Liubliana, por 4-1, numa grande exibição dos nórdicos. Num grande trabalho individual, Antonio Nusa abriu o marcador aos 4 minutos. A Eslovénia viria a empatar pela sua estrela emergente, Benjamin Sesko, de grande penalidade.

Ainda antes do intervalo, Erling Haaland inscreveu o seu nome no marcador através de uma grande desmarcação, anotando o 35.º golo em 38 jogos pela sua Seleção. Nusa aumentou a vantagem e Hauge fechou as contas, com assistência de Haaland.

A Noruega fica em segundo no grupo, com os mesmos dez pontos que a líder Áustria, e mais três que a derrotada Eslovénia. Falta um jogo para fim da fase de grupos.

Noutros jogos do dia, Evan Ferguson deu a vitória à Irlanda, por 1-0, diante da Finlândia (Grupo B2) e a Áustria venceu no Cazaquistão por 2-0.

Grande surpresa na Liga D: As Ilhas Faroé venceram a Arménia (!) por 1-0, de penálti, e a Macedónia do Norte bateu a Letónia, também por 1-0.

Quatro anos depois, as Ilhas Faroé voltaram a vencer um jogo oficial fora de casa e com isso garantiram a subida da Macedónia do Norte para a Divisão C.