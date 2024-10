Zeno Debast, central do Sporting, está entre os 23 convocados da Bélgica para os próximos compromissos na Liga das Nações, para com dois grandes jogos, primeiro com a Itália, depois com a França.

O central que tem sido titular no Sporting, jogou os últimos três jogos na Liga e dois na Liga dos Campeões de início e integra as opções do selecionador Domenico Tedesco para os dois próximos jogos dos Diabos Vermelhos.

A Bélgica joga primeiro em Itália, no próximo dia 10, e depois recebe a França, quatro dias depois.

Os Diabos Vermelhos, com três pontos em dois jogos, estão inseridos no Grupo 2 da Liga A e, além de Itália (6 pontos) e França (3 pontos), têm ainda como adversário Israel (ainda sem pontos).

A lista de convocados da Bélgica: