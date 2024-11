Ao poste! Kerem Aktürkoglu teve uma oportunidade soberana para colocar a Turquia no principal escalão da Liga das Nações, diante do País de Gales, na marcação de um penálti, mas o jogador do Benfica atirou ao poste e não conseguiu desfazer o nulo que adia a discussão do primeiro lugar do Grupo B4 para a última jornada.

Em Caiseri, no moderno Estádio Kadir Has, a Turquia tinha a possibilidade de festejar, desde já, a promoção à Liga A, uma vez que somava mais dois pontos do que o País de Gales, o segundo classificado do grupo.

Com este empate, a Turquia continua no topo da classificação, mas, na terça-feira, terá de defender essa posição numa deslocação ao Montenegro, já despromovido, no mesmo dia em que o País de Gales recebe a Islândia ainda na luta pelo segundo lugar.

Este sábado, além de Akturkoglu, Orkun Koçü também foi titular, num jogo em que a seleção comandada por Vincenzo Montella também viu o País de Gales, ainda na primeira parte, também acertar no poste, neste caso por Harry Wilson.

A oportunidade de Aktürkoglu surgiu mesmo no final do jogo, aos 89 minutos, mas, com o estádio em ebulição, o jogador do Benfica rematou colocado e acertou em cheio no poste. Um remate para cada lado nos ferros, mas o nulo manteve-se intacto e deixa tudo em aberto para a última ronda que está marcada para terça-feira.

No outro jogo deste grupo, a Islândia foi ao Montenegro vencer por 2-0, com golos de Óskarsson (74m) e Jóhannesson (89m), e, com este resultado, tem ainda possibilidades de chegar ao segundo lugar que dá acesso ao play-off de promoção, enquanto os montenegrinos ficam, desde já, condenados a jogar na Liga C na próxima época.

Entretanto, também na Liga B, mas no Grupo 1, Anatoliy Trubin também foi titular no empate da Ucrânia, em Batumi, na visita à Geórgia (1-1). Os ucranianos adiantaram-se no marcador, logo aos 7 minutos, com um autogolo de Kverkvelia, mas a equipa da casa acabou por chegar ao empate, muito festejado, com um golo de Mikautadze, aos 76 minutos.

Com este empate, a Geórgia mantém o primeiro lugar do grupo, com os mesmos 7 pontos do que a Chéquia, mas com mais um jogo realizado.

Nos jogos deste sábado, uma referência ainda para a vitória da Moldova em Andorra (1-0), em jogo do Grupo D2, com um golo solitário de Postolachi marcado já em tempo de compensação.