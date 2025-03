A Turquia bateu esta quinta-feira a Hungria, num jogo em que Kökcü e Aktürkoglu, do Benfica, estiveram em primeiro plano.

A disputar a primeira mão do play-off de acesso à Liga A da Liga das Nações, a Turquia entrou com o pé direito e abriu o marcador logo aos nove minutos, com Kökcü a rematar fora de área para o fundo das redes. O médio do Benfica acabou por receber um cartão amarelo aos 41 minutos e falha a segunda mão da eliminatória.

Aos 25 minutos, a Hungria empatou através de Andras Schafer, colega de Diogo Leite no Union Berlim.

Já na segunda parte, aos 69 minutos, Aktürkoglu voltou a colocar os turcos na frente do marcador. Excelente jogava coletiva e o extremo de 26 anos cabeceou para o 2-1.

Aos 73 minutos, logo a seguir à saída de Kökcü, o compatriota Aktürkoglu assistiu, com o peito, Irfan Kahveci para o último golo da partida.

A segunda mão da eliminatória está marcada para domingo, pelas 17h, na Hungria.