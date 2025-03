Depois do empate a duas bolas na primeira mão, a Espanha venceu os Países Baixos no desempate por grandes penalidades e carimbou o passaporte para a final four da Liga das Nações.

Na segunda mão, as equipas voltaram a empatar no tempo regulamentar (2-2), e no prolongamento (3-3), o que obrigou a eliminatória a ser decidida nos penáltis, depois de um agregado de 5-5

A discutir a eliminatória no Mestalla, em casa, a Espanha começou melhor e aos oito minutos já vencia, depois de uma grande penalidade concretizada por Mikel Oyarzabal.

Na segunda parte, aos 54 minutos, os Países Baixos chegaram ao empate, outra vez de penálti, através de Memphis Depay. Os espanhóis reagiram e voltaram a assumir a dianteira da partida. O minuto era o 67, quando, a passe de Nico Williams, Oyarzabal bisou na partida.

No entanto, aos 79 minutos, apenas um depois de entrar em campo, Xavi Simons assistiu Ian Maatsen para o 2-2.

A igualdade manteve-se no marcador e o jogo seguiu para prolongamento. Nestes últimos 30 minutos, ambas as equipas voltaram a procurar um lugar na final four.

Aos 103 minutos, a Espanha voltou a ter vantagem no marcador numa jogada em que tudo foi incrível! Passe notável de Dean Huijsen (19 anos) para Lamine Yamal (17 anos). O jovem extremo tirou um adversário da frente e fez o 3-2

Mas a Laranja Mecânica não se deixou ir abaixo e voltou a empatar. Aos 109 minutos, Xavi Simons não vacilou e foi feliz na marca dos 11 metros.

A partida acabou por seguir para grandes penalidades e foi lá que tudo se decidiu! Lamine Yamal e Noa Lang falharam e levaram o desempate para a morte súbita. Lá, Unaí Simon defendeu a tentativa de Malen e Pedri colocou a Espanha na meia-final.

Samu, avançado do FC Porto, ficou no banco espanhol.

Nas meias-finais, a Espanha vai defrontar a França, que eliminou a Croácia nas grandes penalidades.