Viktor Gyökeres continua em alta e este sábado foi determinante na vitória da Suécia sobre a Eslováquia (2-1), em jogo do Grupo C1 da Liga das Nações. O goleador do Sporting abriu o marcador e, depois, ainda fez a assistência que garante aos suecos a promoção à Liga B.

Um jogo realizado em Estocolmo, no Strawberry Arena, que começou praticamente com o golo de Viktor Gyökeres, muito parecido com aquele que marcou ao Manchester City. Arrancada quase do meio-campo, entrada na área pela direita e remate cruzado para o fundo das redes.

Um golo que colocava que isolava a Suécia no topo da classificação, com mais três pontos do que a Eslováquia, mas os visitantes empataram, aos 19 minutos, por Hancko, e voltaram a colar-se aos suecos na luta pelo primeiro lugar.

Logo no arranque da segunda parte, aos 48 minutos, a Suécia voltou a marcar, mais uma vez, com Gyökeres a marcar a diferença, desta vez, com uma assistência para Isak fuzilar a baliza de Dúbravka.

Um resultado que não voltou a sofrer alterações e que garante à Suécia a promoção à Liga B. Com mais três pontos do que a Eslováquia, os suecos têm vantagem no confronto direto, uma vez que tinham empatado em Bratislava por 2-2, neste caso, também com uma assistência do goleador dos leões.