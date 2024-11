Os jogos da Liga das Nações desta sexta-feira ficaram marcados pelo abandono do Kosovo no embate frente à Roménia, em Bucareste, quando os adeptos romenos exibiram uma bandeira da Sérvia e começaram a gritar pelo nome dos vizinhos e inimigos dos kosovares.

Ainda não havia golos e o cronómetro já tinha passado do minuto noventa quando, na sequência de uma falta mais dura, com o jogo interrompido, se deu o incidente. Das bancadas começou-se a ouvir «Sérvia, Sérvia, Sérvia». Em reação, os kosovares começaram a abandonar o relvado e, um deles, ainda tentou pontapear uma bola na direção da bandeira sérvia que estava nas bancadas.

Alguns dos jogadores kosovares fizeram ainda um gesto com as mãos a imitar uma águia, o símbolo da bandeira do Kosovo, para as bancadas, enquanto se dirigiam para os balneários.

O jogo foi suspenso aos 93 minutos e a UEFA ainda não tomou qualquer posição sobre este incidente, numa altura em que os jogadores kosovares estavam ainda fechados no balneário.

Recordamos que Sérvia e Kosovo já fizeram parte do mesmo país, a antiga Jugoslávia, mas acabou-se por separar da Sérvia e declarar a independência em 2008.

Breaking | Surreal! Kosovo walk off the pitch in the 93rd minute of their Nations League match in Romania after the local fans chanted Serbia's name. Game interrupted!!! The Kosovo players are inside their locker. pic.twitter.com/CZUp2dvRIN — Emanuel Roşu (@Emishor) November 15, 2024

Nas contas do Grupo C2, a Roménia lidera com 12 pontos, mais três do que o Kosovo que estava obrigado a vencer esta noite para alcançar o primeiro lugar do grupo que dá acesso à Liga B.

No outro jogo deste grupo, o Chipre bateu a Lituânia por 2-1, com golos de Kastanos (18m) e Tzionis (63m), contra um de Gineitis (47m).

Kraev, do Casa Pia, marca na vitória da Bulgária

Entretanto, no Grupo 3 da Liga C, a Bulgária venceu no Luxemburgo (1-0) com um golo solitário de Andrian Kraev apontado aos 23 minutos.

No mesmo grupo, a Irlanda do Norte bateu a Bielorrússia por 2-0, com Ballard a abrir o marcador aos 50 e Charles a aumentar a vantagem, aos 63, na conversão de um penálti.

A Irlanda do Norte segue, assim, na liderança deste grupo, agora com 10 pontos, à frente da Bulgária (8 pontos), Bielorrússia (6) e Luxemburgo (2).

Uma referência ainda para o empate entre San Marino e Gibraltar (1-1), em jogo do Grupo 1 da Liga D.