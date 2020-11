Com o benfiquista Jan Vertonghen no onze e a cumprir a 123.ª internacionalização, a Bélgica venceu em casa a Dinamarca por 4-2 e garantiu a passagem à fase final da Liga das Nações, onde vai juntar-se a Espanha, França e Itália.

Em jogo da 6.ª e última jornada, os diabos vermelhos precisavam apenas de um empate para selar o apuramento, mas entraram com tudo no jogo e aos 3 minutos Tielemans inaugurou o marcador.

Jonas Wind empatou para os dinamarqueses aos 17m e o jogo foi para o intervalo empatado a um golo.

Só que na segunda parte Romelu Lukaku desequilibrou definitivamente a balança para o lado dos belgas. Fez o 2-1 ao minuto 56 a passe de Kevin De Bruyne, e após rápida marcação de um livre que deixou a defesa da Dinamarca desequilibrada, e ampliou para 3-1 com uma poderosa finalização de cabeça a passe de Thorgan Hazard.

Aos 86 minutos, a Dinamarca reduziu para 3-2 no lance mais caricato da partida. Nacer Chadli atrasou a bola para Courtois, mas o guarda-redes pertencente ao Real Madrid não dominou a bola e a bola acabou por entrar na própria baliza.

Só que na ida seguinte da Bélgica à área contrária Kevin De Bruyne repôs distâncias e assinou o 4-2 final.

Com este resultado, a Bélgica concluiu o Grupo 2 da Liga A com 15 pontos, mais cinco do que Dinamarca e Inglaterra, que no outro jogo do grupo derrotou em casa a Islândia por 4-0. Declan Rice estreou-se a marcar pela seleção dos três leões aos 20 minutos num golpe de cabeça a concluir livre batido por Phil Foden.

Pouco depois, Mason Mount assinou o 2-0.

Já na reta final da partida, Phil Foden bisou com golos aos 80m e 84 minutos. Desde 1883 (!) que Inglaterra não tinha três jogadores com idades inferiores a 21 anos a marcar no mesmo jogo.