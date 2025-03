O bósnio Irfan Peljto é o árbitro do Dinamarca-Portugal, jogo da 1.ª mão dos quartos de final da Liga das Nações, confirmou a UEFA, esta terça-feira.

Peljto, de 40 anos, vai ser auxiliado pelos compatriotas Senad Ibrisimbegovic e Davor Beljo. O quarto árbitro é Milos Gigovic. No vídeo-árbitro estarão dois neerlandeses: Pol van Boekel, assistido por Richard Martens.

Peljto volta a apitar um jogo da Seleção portuguesa, depois de ter dirigido, há cerca de um ano, o Eslovénia-Portugal (2-0), jogo de preparação que resultou na primeira derrota de Roberto Martínez como selecionador nacional de Portugal.

O Dinamarca-Portugal, a disputar no Estádio Parken, em Copenhaga, tem apito inicial agendado para as 19h45 de quinta-feira. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.