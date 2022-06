A Ucrânia arrancou a participação no grupo 1 da Liga B da Liga Nações com um triunfo na Irlanda por 1-0.



Sem Roman Yaremchuk, avançado do Benfica, os ucranianos não conseguiram desatar o nulo. A seleção de Oleksandr Petrakov viu o VAR anular-lhe um golo por posição irregular de Kacharaba.



Tsygankov foi lançado ao intervalo e foi ele quem acabou por decidir a partida com um golo aos dois minutos da segunda parte, na sequência de um livre direto. Uma vitória que permite à Ucrânia voltar a sorrir depois da derrota que a deixou de fora do Mundial diante do País de Gales.



Por sua vez, a Escócia recebeu e venceu a Arménia por 2-0.



Os escoceses fizeram uma primeira parte de bom nível e resolveram o encontro, disputado em Hampden Park, no primeiro tempo com golos de Ralston e McKenna. O defesa do Nottingham ainda voltou a marcar a fechar o período inicial, mas o lance foi invalidado por fora de jogo.



Ao fim de duas jornadas, Escócia, Ucrânia e Arménia somam três pontos cada enquanto a Irlanda segue sem pontuar.