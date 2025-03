A Alemanha foi a San Siro bater a Itália por 2-1 esta quinta-feira numa partida a contar para a primeira mão dos quartos de final da Liga das Nações.

A equipa da casa entrou melhor no encontro e logo aos nove minutos, Tonali abriu o marcador. Barella desmarcou Politano com um grande passe, o lateral do Nápoles encontrou o médio do Newcastle sozinho e Tonali só teve de escolher onde queria colocar a bola.

No segundo tempo, a Alemanha reagiu.Tim Kleindienst entrado ao intervalo igualou a partida ao minuto 49 depois de corresponder com um bom cabeceamento ao cruzamento de Kimmich.

A Alemanha conseguiu mesmo fazer a reviravolta por intermédio de Goretzka [76m] na sequência de um canto marcado por Kimmich.

Os germânicos saem em vantagem e jogam em Dortmund a segunda mão com os italianos. O vencedor da eliminatória vai defrontar quem ganhar o duelo entre Portugal e Dinamarca.